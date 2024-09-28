Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Dervişoğlu: İsrail, bölgemizde bir terör devletidir

        İYİParti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İsrail'e bakış açım, İsrail'in bu bölge coğrafyasında yaşattığı zulüm ve katliamlara karşı fikrimi değiştirmeyeceğim gerçeğidir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu: İsrail, bölgemizde bir terör devletidir
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİParti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İsrail'e bakış açım, İsrail'in bu bölge coğrafyasında yaşattığı zulüm ve katliamlara karşı fikrimi değiştirmeyeceğim gerçeğidir. Asil mesele bu. İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim hem de bu milletin bir ferdi olma kimliğiyle de lanetliyorum. İsrail, bölgemizde bir terör devletidir" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Dervişoğlu, ilk olarak Gaziantep Ticaret Borsası'nda iş insanları ile bir araya gelip, basına kapalı toplantı yaptı. Daha sonra Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret eden Dervişoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, gazetecilerin İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin, "İsrail, bölgemizde bir terör devletidir. Benim olaya bakışım budur. Yine de spekülatif haberlere bakarak kime, nerede, ne yaptıklarına dair bir şey söyleyebilmek benim açımdan mümkün değil. Sadece Lübnan'da yaptıkları değil, Gazze'de, Filistin'de yaptıkları Türkiye'de gündem işgal ediyor. Öncelikle resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Sonuç ne olursa olsun İsrail'e bakış açım, İsrail'in bu bölge coğrafyasında yaşattığı zulüm ve katliamlara karşı fikrimi değiştirmeyeceğim gerçeğidir. Asil mesele bu. İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim hem de bu milletin bir ferdi olma kimliğiyle de lanetliyorum" dedi.

        'MİLLİ HEDEFLERİMİZE BAKACAĞIZ'

        Dervişoğlu, "Yaşadığımız coğrafyada gözü olan, kendilerinden başka kimseyi düşünmeyen, hayali hedefler peşinde koşan ama maalesef dünyanın bazı büyük devletleri tarafından desteklenen bir toplum. Dolayısıyla Türk milleti, bunların dünden bugüne neler yaptıklarını gayet iyi bilir. Bize dışarıdan bakıldığında nasıl görülüyoruz; bilmiyorum ama bu coğrafyada bin yıldan fazladır yaşıyoruz. Dolayısıyla sadece bir Cumhuriyet kurmamışız, iki büyük cihan imparatorluğu kurmuşuz. Nasıl büyük bir devlet ve millet olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Bize başkasının biçeceği role değil, milli hedeflerimize bakacağız. Doğru haberlere ulaşıncaya kadar da spekülatif iş ve işlemlerde azami ölçüde uzak duralım. Bu alanlar özellikle sosyal medya farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Doğru kaynaktan çıkan bilgiye itibar etmek lazım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Polis memuru babasının tartıştığı komşusunu vurdu!
        Polis memuru babasının tartıştığı komşusunu vurdu!
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

        Benzer Haberler

        Bosna Hersek'te alıkonulan Deniz, memleketi Gaziantep'e geldi (2)
        Bosna Hersek'te alıkonulan Deniz, memleketi Gaziantep'e geldi (2)
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gaziantep'te konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gaziantep'te konuştu:
        Bakan Yumaklı, Tahtaköprü Barajı sulama inşaatı alanında konuştu:
        Bakan Yumaklı, Tahtaköprü Barajı sulama inşaatı alanında konuştu:
        İslahiye'de jandarmadan öğrencilere güvenlik trafik eğitimi
        İslahiye'de jandarmadan öğrencilere güvenlik trafik eğitimi
        Bosna Hersek'te alıkonulan Deniz, memleketi Gaziantep'e geldi
        Bosna Hersek'te alıkonulan Deniz, memleketi Gaziantep'e geldi
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak