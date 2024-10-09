Gaziantep'te traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yılmaz (79) hayatını kaybetti, yanındaki M.
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yılmaz (79) hayatını kaybetti, yanındaki M.G. yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Güngören Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan eve dönmek için yola çıkan Mustafa Yılmaz yönetimindeki 27 P 7519 plakalı traktör, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Yılmaz ile yanındaki M.G., traktörün altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan M.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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