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        Gaziantep merkezli 5 ilde, uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

        GAZİANTEP merkezli 5 ilde, organize suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:00
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        Gaziantep merkezli 5 ilde, uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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        GAZİANTEP merkezli 5 ilde, organize suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında H.H.K. ve A.M. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Araştırmada, şüphelilerin liderliğini A.K.'nin yaptığı suç örgütü üyesi olduğu belirlendi. 2 şüphelinin sorgulamasının ardından örgüt üyesi diğer 8 şüphelinin yakalanması için Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Hatay, Şanlıurfa ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu belirtilen 8 şüpheli daha gözaltına alınırken, adreslerinde eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda; 45 kilo 93 gram metamfetamin, 28 litre uyuşturucu imalatında kullanılan madde, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 14 bin 400 TL, 200 dolar ve 40 avro ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri A.K. ile E.S., S.S., H.Y., H.H.K. ve A.M. tutuklandı; D.O., M.Y., T.O. ve M.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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