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        Taksinin çarptığı 8 yaşındaki Merve, öldü

        GAZİNTEP'te, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı Merve Kocu (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:35
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        Taksinin çarptığı 8 yaşındaki Merve, öldü
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        GAZİNTEP'te, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı Merve Kocu (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya, okul çıkışında yürüyerek eve gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 27 T 1624 plakalı taksi çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kocu, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kocu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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