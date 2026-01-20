Gaziantep FK, Nizet ve Semih Güler'le yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Semih Güler ve Rob Nizet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği belirtilerek, "Semih Güler ve Rob Nizet'e kulübümüze verdikleri emek ve gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.​​​​​​​" ifadeleri kullanıldı.

