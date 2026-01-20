Gaziantep FK, Nizet ve Semih Güler'le yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Semih Güler ve Rob Nizet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Semih Güler ve Rob Nizet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği belirtilerek, "Semih Güler ve Rob Nizet'e kulübümüze verdikleri emek ve gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.