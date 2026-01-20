Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 198 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.