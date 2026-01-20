Habertürk
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:46
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Ekipler, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 198 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

