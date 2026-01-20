Gaziantep'te "sıfır atık" temalı çalıştay düzenlendi

İsrafla mücadelede yerel çözümlerin ulusal politikalara dönüştürülmesini amaçlayan sıfır atık çalıştayı Gaziantep'te gerçekleştirildi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Sıfır Atık Vakfı'nın organizasyonu ve Gaziantep Valiliğinin himayesinde gerçekleştirdiği çalıştay, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin desteklediği çalıştayda "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" teması ele alındı.



Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında, dört ana başlık altında oluşturulacak 14 tematik masa aracılığıyla israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin rolü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, belediye olarak bu konuyu önemsediklerini ifade ederek, "Çocuğumuzun aldığı her bir havada, mutfağımıza giren enerjide, yarınlara bırakacağımız şehirde biz geri dönüşümü ve çevreyi görüyoruz. Bugün Gaziantep'te her gün yaklaşık 2 bin ton evsel atığı dönüştürüyoruz ve yönetiyoruz." dedi.



Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, kentte kurulan modern atık tesisinin atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevreye verilen zararın azaltılması açısından da örnek teşkil edildiğini belirtti.

