Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "sıfır atık" temalı çalıştay düzenlendi

        İsrafla mücadelede yerel çözümlerin ulusal politikalara dönüştürülmesini amaçlayan sıfır atık çalıştayı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:04 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "sıfır atık" temalı çalıştay düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrafla mücadelede yerel çözümlerin ulusal politikalara dönüştürülmesini amaçlayan sıfır atık çalıştayı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Sıfır Atık Vakfı'nın organizasyonu ve Gaziantep Valiliğinin himayesinde gerçekleştirdiği çalıştay, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin desteklediği çalıştayda "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" teması ele alındı.

        Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında, dört ana başlık altında oluşturulacak 14 tematik masa aracılığıyla israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin rolü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, belediye olarak bu konuyu önemsediklerini ifade ederek, "Çocuğumuzun aldığı her bir havada, mutfağımıza giren enerjide, yarınlara bırakacağımız şehirde biz geri dönüşümü ve çevreyi görüyoruz. Bugün Gaziantep'te her gün yaklaşık 2 bin ton evsel atığı dönüştürüyoruz ve yönetiyoruz." dedi.

        Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, kentte kurulan modern atık tesisinin atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevreye verilen zararın azaltılması açısından da örnek teşkil edildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları serisi Gaziantep ile devam ediyor Gaziantep...
        Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları serisi Gaziantep ile devam ediyor Gaziantep...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Türkiye, 2025'te 2 milyar 838 milyon dolarlık halı ihraç etti
        Türkiye, 2025'te 2 milyar 838 milyon dolarlık halı ihraç etti
        Gaziantep'teki kuzen cinayeti davası başladı
        Gaziantep'teki kuzen cinayeti davası başladı
        Gaziantep'te aranan 2 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te aranan 2 şahıs yakalandı
        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi 2025'te ziyaretçi rekoru kırdı
        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi 2025'te ziyaretçi rekoru kırdı