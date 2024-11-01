Bakan Bayraktar: Enerji alanında 3 tane Türkiye kurmuş olduk

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye AK Parti iktidarı döneminde enerji alanında çok büyük bir devrim gerçekleştirdi. 2002 yılında 31 bin megavat olan kurulu gücümüz 22 yılda 115 bin megavata geldi. Yani aslında enerji alanında 3 tane Türkiye kurmuş olduk" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Bakan Bayraktar, ‘Gaziantep'in Enerjisi Türkiye'nin Gücü’ sloganıyla Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Akaryakıt Bayileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Gaziantep Enerji Zirvesi’ programına katıldı. Gaziantep Ticaret Odası’nda düzenlenen programa Bakan Bayraktar’ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

‘ENERJİDE DÖNÜŞÜM YAŞIYORUZ’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programdaki konuşmasında, "Dünyada enerjide çok büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Ülkemizi bu büyük dönüşüme hazırlamaya gayret ediyoruz. Dünyada yenilenebilir karbonsuz enerji üretimi ön sıralara çıkmış durumda. Dünyada yatırımların şu anda yarısı elektrik üretimine harcanıyor. Pandemi sürecinde enerji alanında çok ciddi sorunlar yaşandı. Bu süreçte enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Avrupa’da 1 metreküp doğal gazın fiyatı 3 bin 300 dolara çıktı. Bugün sanayicimiz 350 dolara kullanıyor. Bu fiyat artışları çok önemli kırılmalara yol açtı. Türkiye olarak biz bu süreçleri çok başarıyla atlattık" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de doğal gaz ve elektrik talebi 3 kat artmasına rağmen bu talebi karşılayan, doğal gazı sadece 5 ilinde kullanırken bugün 81 ilinde 760 yerleşim yerine ulaştıran seviyeye geldik. Türkiye’nin enerjideki en büyük açmazı enerjide dışa bağımlılık. Türkiye bugün kullandığı 3 birim enerjinin ithal ederek karşılıyor. Bu bizim ekonomimizdeki en önemli kırılganlık noktası. Biz çok kısa bir süre sonra Türkiye’nin 2035 yılı yenilenebilir enerjisini ortaya koyacağız. Çok iddialı bir proje ve Türkiye’nin kurulu gücünü yaklaşık 4 katına çıkaracak, önümüzdeki 11 yıl içerisinde. Bu bizim Türkiye olarak güneşte ve rüzgarda 8-9 bin yeni kurulum gücü yapmamız demektir. 2 bin 700 megavatları 3 kat arttırıp 8 binlere çıkartmak istiyoruz. Türkiye 2024-2030 enerji eylem planını açıkladı. Türkiye bu programı uygularsa 20 milyar dolarlık bir yatırım yapması gerekiyor."

'TÜRKİYE EN KALİTELİ PETROLÜ ÜRETİYOR' Bakan Bayraktar, petrol üretiminin 2 katına çıktığına dikkat çekerek, "Daha önce terörden dolayı gidilemeyen yerlerde Gabar’da petrol arandı bulundu. Bugün Türkiye’nin en kaliteli petrolünü üretiyor. Petrol üretimini bugün 2 katına çıkardık. Günlük 52 bin varil petrol üretimini gerçekleştiriyor, Türkiye. 2026 yılı içinde de 20 bin metreküp üretime çıkacağız. Nükleer enerjiden elektrik üretmek konusunda da çok büyük adım attık. Akkuyu’da dünyanın en büyük nükleer enerji tesisi devam ediyor. Türkiye’yi önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerji ve madenlerde mutlaka bağımsız kılmak istiyoruz. Net ihracatçı ülke olmak koşuluyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.