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        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, beton bariyerlere çarpan otomobildeki Emel Yanar (55) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:45
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        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, beton bariyerlere çarpan otomobildeki Emel Yanar (55) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Ali Yanar yönetimindeki 31 AUA 429 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Emel Yanar yaşamını yitirdi, sürücü Ali Yanar ile Adem Yanar ve Levent Yanar yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emel Yanar’ın cansız bedeni kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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