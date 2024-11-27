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        Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesindeki yangın 4 saatte söndürüldü

        GAZİANTEP'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 01:27 Güncelleme: 27.11.2024 - 01:30
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        Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesindeki yangın 4 saatte söndürüldü
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        GAZİANTEP'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Yangın, akşam saatlerinde Yaprak Mahallesi, eski Nizip Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm imalathaneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, 16 itfaiye aracı ve 40 personelin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        İmalathane kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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