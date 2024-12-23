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        Bakan Güler, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

        MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:45
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        Bakan Güler, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti
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        MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte İslahiye Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlası’ndaki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti. Komutanlıktaki faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Bakan Güler, bölgede çekimleri devam eden ve Türk tankçısının mücadelesini konu edinen ‘Siyah Bere’ dizisinin setine de ziyarette bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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