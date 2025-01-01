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        Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeğine 'Ökkeş' ismi verildi

        GAZİANTEP'te, yeni yılın ilk bebeği saat 00.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:40 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:45
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        Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeğine 'Ökkeş' ismi verildi
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        GAZİANTEP'te, yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Ökkeş' ismi verildi.

        Mustafa ve Nazlı Suyabatmaz çiftinin saat 00.02'de dünyaya gözlerini açan bebeği, 3 kilo 600 gram olarak doğdu. Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeği nöbetçi sağlık çalışanları ve başhekim ziyaret ederek, hediye ve altın takdim etti.

        Gaziantep Cengiz Gökçek Doğum Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatma Coşkun, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, “Gaziantep Cengiz Gökçek Doğum Hastanemizde 6’ncı gebeliği nedeniyle hastanemize gelen Nazlı Hanım’ın bir erkek bebeği dünyaya geldi. Anne ve babayı normal doğuma teşvik edici bilgilendirmeler sonucunda 3 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Bebeğin sağlık durumu iyi yakın takip altındayız. Anne ile ilk temasını da sağladı” dedi.

        SOKAK PARTİSİ YAPILDI

        Bu arada Gaziantep’te belediye tarafından düzenlenen sokak partisinde toplanan gençler ve aileler yeni yılda söylenen şarkılar eşliğinde eğlendi. Polis ekipleri yılbaşı önlemleri kapsamında meydanda yoğun güvenlik önlemi alırken, çok sayıda vatandaş telefonları ile kutlamaları ve eğlenceleri çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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