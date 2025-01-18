Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 17 yaşındaki Seyfi kurtarılamadı

GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Seyfi Doğan (17), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Ocak'ta ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfi Doğan'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Seyfi Doğan'ı Gaziantep Üniversite Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Doğan, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.