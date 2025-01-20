Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşlarındaki kardeşler öldü

GAZİANTEP'te evde çıkan yangında Müslüm Saçkesen (4) ve kardeşi Aras Saçkesen (2) yaşamını yitirdi.

Nizip ilçesi Belkız Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında, Saçkesen ailesinin yaşadığı evde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını 1 saatte söndürdü. Ekipler evde girdikleri odada, Müslüm ile kardeşi Aras Saçkesen'in cesetleriyle karşılaştı. Çocukların cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu belirtildi. Babalarının cezaevinde olduğu ifade edilen çocukların anneleri S.S.’nin ise yangın sırasında markete gittiği öne sürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.