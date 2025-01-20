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        Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşlarındaki kardeşler öldü

        GAZİANTEP'te evde çıkan yangında Müslüm Saçkesen (4) ve kardeşi Aras Saçkesen (2) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:52 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:55
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        Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşlarındaki kardeşler öldü
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        GAZİANTEP'te evde çıkan yangında Müslüm Saçkesen (4) ve kardeşi Aras Saçkesen (2) yaşamını yitirdi.

        Nizip ilçesi Belkız Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında, Saçkesen ailesinin yaşadığı evde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını 1 saatte söndürdü. Ekipler evde girdikleri odada, Müslüm ile kardeşi Aras Saçkesen'in cesetleriyle karşılaştı. Çocukların cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu belirtildi. Babalarının cezaevinde olduğu ifade edilen çocukların anneleri S.S.’nin ise yangın sırasında markete gittiği öne sürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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