Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

GAZİANTEP'te, oluşturdukları sahte internet siteleri ile vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet siteleri kurarak vatandaşları dolandıran şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde çok sayıda bilgisayar, suç geliri olan para ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.