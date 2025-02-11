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        Cinayet şüphelilerini plaka değişimi ele verdi

        GAZİANTEP'te, sokakta yürürken tüfekle vurulan Cengiz Akkurt'un (53) ölümüne ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:20
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        Cinayet şüphelilerini plaka değişimi ele verdi
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        GAZİANTEP’te, sokakta yürürken tüfekle vurulan Cengiz Akkurt'un (53) ölümüne ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin ardından yapılan araştırmada, otomobilde ikiz plaka kullanan ve bir tamircide plaka değişimi yaptığı tespit edilen şüpheliler, yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, 8 Şubat günü gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrika işçisi 5 çocuk babası Cengiz Akkurt, işe gitmek için sokakta yürürken peşinden gelen kişinin tüfekle ateş açmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası incelemesinde Akkurt'un ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ulaştı. Ekipler, otomobil ile gelen 2 şüphelinin Akkurt'u öldürdükten sonra otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobilin peşine düşen ekipler, şüphelilerin yakalanmamak için ikiz plaka kullandıklarını saptadı. Bir tamircide plakaları ve jant kapaklarını değiştirdikleri anlara ilişkin görüntülere de ulaşan polis, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi suç aleti tüfek ile birlikte gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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