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        Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

        SURİYE'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi İzmir'e uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:45
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        Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı
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        SURİYE'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay’ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi İzmir’e uğurlandı.

        Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesinde 7 Şubat'ta, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oktay, dün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        Şehit Osman Oktay için sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6’ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Törende şehidin annesi Hori Oktay, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Nişanlı olduğu ve mayıs ayında düğün yapacağı öğrenilen Şehit Osman Oktay’ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi İzmir’e gönderilmek üzere uçağa konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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