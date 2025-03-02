Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü Mehmet Şahin (50) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 21:55 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü Mehmet Şahin (50) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Bahçe karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Mehmet Şahin yönetimindeki 27 SP 189 plakalı sepetli motosiklet ile karşı yönden gelen H.Ö. yönetimindeki 34 LZ 3417 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sepetli motosiklet sürücüsü Mehmet Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı otomobil sürücüsü H.Ö ise Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Bakan Fidan'dan Trump-Zelenskiy açıklaması: Avrupalı liderlerde soru işaretleri oluşturdu
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Gaziantep'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Milli Elektrikli Tren Seti'nden ilki Gaziantep'e geliyor
        Milli Elektrikli Tren Seti'nden ilki Gaziantep'e geliyor
        Gaziantep'te iftar çadırları hizmet vermeye başladı
        Gaziantep'te iftar çadırları hizmet vermeye başladı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek