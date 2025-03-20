Memik Yılmaz: Konyaspor'dan galibiyet almak istiyoruz

GAZİANTEP FK Başkanı Memik Yılmaz, takımı daha iyi yerlere getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek,’’ Ramazanda 3 maça çıktık galibiyetle ayrıldık. Dördüncü galibiyetimizi de Konya’da alacağız inşallah’’ dedi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler iftar programı düzenledi. Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile antrenörler, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Memik Yılmaz, kulübün iyi durumda olduğunu ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti. Yılmaz Ramazan ayının Gaziantep FK’ya hayırlı geldiğini belirterek,” Sizlerin isteklerine karşılık verebilmek için maddi manevi bütün arkadaşlarımızla elimizden gelen değil fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ramazan bereketi takımımıza çok hayırlı geldi. Ramazanda 3 maça çıktık galibiyetle ayrıldık. Dördüncü galibiyetimizi de Konya’da alacağız inşallah. Biz gücümüzü biliyoruz. İnşallah herkesin desteği ile takımı daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız’’ dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, sporun Gaziantep’e yakışan bir sektör olduğunu ifade ederek, ”Bizim bir milyon gencimiz var. Olmasını istediklerimizi tezahürat ederek söylediniz. Gittiğimiz maçlarda tıklım tıklım dolmuş türünün istiyoruz. Herkesin ailesi ile gelip izlediği bir ortam olsun istiyoruz. Biz nasıl evlerimizde izlerken heyecanlanıp birbirimize sarılıyorsak, yanımızdakinin kim olduğuna bakmadan sarılıyorsak, bütün şehrin bunu hissetmesini istiyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İftar programı

-Memik Yılmaz’ın konuşması

-Kemal Çeber’in açıklaması