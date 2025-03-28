Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi

GAZİANTEP'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde yapılan baklava üretimi 2 katına çıkarken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek isteyen ustalar, yoğun mesai yapıyor.

Baklavası ve fıstığı ile ünlü Gaziantep'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için iftardan sonra imalathanelerde çalışmalara başlayan ustalar, sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor. El emeği ile hazırlanan baklavalar paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılırken, üretim ve mesai bayram dolayısıyla iki katına çıkıyor.

‘ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI’

Baklava ustası Ömer Çelebioğulları, bayrama sayılı günler kala siparişlerin beklediklerinden daha fazla olduğunu ifade ederek, üretimin iki kat arttığını söyledi. Gaziantep'te baklavacıların günlük ortalama 30 ton üretim yaptığını ve bunun yoğun talep sonrası 60 tona çıktığını belirten Ömer Çelebioğluları, "Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala beklentimizin çok üzerinde bir talep geldi. Şu anda üretim iki kat arttı. Gaziantepli baklavacılar olarak günlük 30 ton olarak ürettiğimiz baklava 60 tona çıkıyor. Elimizdeki analizlere göre şu anda ürettiğimiz baklavaların üçte birini Gaziantep halkına ve şehre gelen turistlere geriye kalan üçte ikisini ise yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. Yurt içine yaptığımız baklavaların 24 saatte ulaşmasını sağlıyoruz. Yurt dışına ise 36 ile 48 saat arasında teslimatını gerçekleştiriyoruz. İyi bir baklava sadeyağ, fıstık ve ustalıktan başlar. Baklava coğrafi işaretimiz. Baklavayı yemeden önce vatandaşların hafif ısıtmaları gerekiyor. Sebebi Urfa, Harran, Antep bölgesinin orijinal sarı yağını kullandığımız için sadeyağın az biraz eritilmesi lazım’’ dedi.