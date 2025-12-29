Gaziantep'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kaymakamlıkların kararıyla taşımalı eğitim yapan tüm devlet ve özel eğitim kurumları ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kaymakamlıklarımız durumu koordine etmektedir. Detaylı bilgi kaymakamlıklarımızın internet ve sosyal medya hesaplarından edinilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
