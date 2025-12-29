Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:23 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandığı kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kaymakamlıkların kararıyla taşımalı eğitim yapan tüm devlet ve özel eğitim kurumları ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kaymakamlıklarımız durumu koordine etmektedir. Detaylı bilgi kaymakamlıklarımızın internet ve sosyal medya hesaplarından edinilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kar etkili oldu
        Gaziantep'te kar etkili oldu
        Gaziantep güne beyaz örtü ile uyandı Gece saatlerinde etkili olan kar yağış...
        Gaziantep güne beyaz örtü ile uyandı Gece saatlerinde etkili olan kar yağış...
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı kadın öldü, kızı yaralandı
        Gaziantep'te otomobilin çarpıp kaçtığı anne öldü, kızı ağır yaralandı
        Gaziantep'te otomobilin çarpıp kaçtığı anne öldü, kızı ağır yaralandı
        Gaziantep'te feci kaza: Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı...
        Gaziantep'te feci kaza: Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı...
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı