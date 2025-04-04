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        Gaziantep Havalimanı uygulama noktasında arbede sırasında ateş açıldı; 1'i polis, 2 yaralı

        GAZİANTEPHavalimanı girişindeki uygulama noktasında çıkan arbedede tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:40
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        Gaziantep Havalimanı uygulama noktasında arbede sırasında ateş açıldı; 1'i polis, 2 yaralı
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        GAZİANTEPHavalimanı girişindeki uygulama noktasında çıkan arbedede tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru N.U. (40) ile hamile olduğu öğrenilen Sevgi Ö. (35) yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Havalimanı girişinde meydana geldi. Sevgi Ö. ile ismi öğrenilemeyen eşinin bulunduğu araç uygulama noktasında durduruldu. Kimlik ve ehliyet isteyen polis memuru N.U. ile ehliyetini ibraz etmek istemeyen sürücü Sevgi Ö. ve beraberindekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler polis N.U.'nun eline ve Sevgi Ö.'nün bacağına isabet etti. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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