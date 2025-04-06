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        2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı

        GAZİANTEP'te 2 yaşındaki kızı Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:20
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        2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı
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        GAZİANTEP’te 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uygulayan Y.E. tutuklandı. Şiddet kameraya yansırken, Y.E.T. ise koruma altına alındı.

        Olay, 4 Nisan’da Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Y.E., 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uyguladı. O anlar, evdeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Y.E.’nin Y.E.T.'ye defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı yer aldı. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Y.E., onu yere yatırıp yüzüne defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü.

        Görüntülerin tepki toplaması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adresini belirledikleri Y.E.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E., tutuklanarak cezaevine konulurken, kızı Y.E.T. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Gaziantep Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizde bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin 4 Nisan 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu anlaşılan Y.E isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak, tutuklanmıştır. Mağdur çocuk Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır” denildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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