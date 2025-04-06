2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı

GAZİANTEP’te 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uygulayan Y.E. tutuklandı. Şiddet kameraya yansırken, Y.E.T. ise koruma altına alındı.

Olay, 4 Nisan’da Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Y.E., 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uyguladı. O anlar, evdeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Y.E.’nin Y.E.T.'ye defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı yer aldı. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Y.E., onu yere yatırıp yüzüne defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü.

Görüntülerin tepki toplaması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adresini belirledikleri Y.E.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E., tutuklanarak cezaevine konulurken, kızı Y.E.T. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI