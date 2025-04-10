Babasının şiddet uyguladığı 2 yaşındaki Yasemin'in sağlık durumu iyi

GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, babası Yusuf El Talha’nın (38) şiddet uyguladığı 2 yaşındaki Yasemin El Talha'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Olay, 4 Nisan’da Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Yusuf El Talha, 2 yaşındaki kızı Yasemin'e şiddet uyguladı. O anlar, evdeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, babanın küçük Yasemin'e defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı yer aldı. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Yusuf El Talha’nın onu yere yatırıp yüzüne defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü. Tepki toplayan görüntüler sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adresini belirledikleri Yusuf El Talha'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen El Talha, tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘SAĞLIĞI SON DERECE İYİ’

Küçük Yasemin ise, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilen Yasemin'in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.