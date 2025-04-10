Babasının şiddet uyguladığı 2 yaşındaki Yasemin'in sağlık durumu iyi
GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, babası Yusuf El Talha'nın (38) şiddet uyguladığı 2 yaşındaki Yasemin El Talha'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, babası Yusuf El Talha’nın (38) şiddet uyguladığı 2 yaşındaki Yasemin El Talha'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Olay, 4 Nisan’da Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Yusuf El Talha, 2 yaşındaki kızı Yasemin'e şiddet uyguladı. O anlar, evdeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, babanın küçük Yasemin'e defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı yer aldı. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Yusuf El Talha’nın onu yere yatırıp yüzüne defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü. Tepki toplayan görüntüler sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adresini belirledikleri Yusuf El Talha'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen El Talha, tutuklanarak cezaevine konuldu.
‘SAĞLIĞI SON DERECE İYİ’
Küçük Yasemin ise, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilen Yasemin'in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber Yasemin'i ziyaret ettiğini ve oldukça cana yakın bir çocuk olduğunu belirterek, kendisi ile iyi vakit geçirdiğini söyledi. Vali Çeber, ''2 yaşındaki bir evladımız, babasından şiddet gördü ve bu konu sosyal medya aracılığıyla şehrimizde gündeme geldi. Evladımız artık devlet korumasında. Olayın hemen akabinde biz hem güvenlik hem de bu boyutuyla müdahale ettik. Baba tutuklandı, yargılanıyor. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz uzmanları tarafından evladımız düzenli olarak takip ediliyor. Evladımız sosyal destek alıyor ve koruma altında. Bakımı görevlilerimiz tarafından yapılıyor ve sağlığı son derece iyi. Yaseminimizi en son 2 gün önce ziyaret ettim ben de. Yaşadığı travma çok büyük ama çok iyi uzmanlarımız var. Normale görmüş gördüm'' diye konuştu.
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