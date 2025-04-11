'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ters yöne girdi

Olay, dün akşam saatlerinde, Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan ekipler, plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle İpekyolu’nda ters yöne girdi. Ekipler, takip ettikleri aracı, çarparak durdurdu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.