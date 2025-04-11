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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ters yöne girdi

        GAZİANTEP'te uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ters yöne girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:05
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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ters yöne girdi
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        GAZİANTEP'te uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ters yöne girdi. Polisin takibiyle durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan ekipler, plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle İpekyolu’nda ters yöne girdi. Ekipler, takip ettikleri aracı, çarparak durdurdu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Öte yandan şüphelilerin kaçma anı kamerayla görüntülerdi. Görüntülerde otomobilin ters şeritten gidip karşıdan gelen sürücülere zor anlar yaşatması ile polis aracının takibi yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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