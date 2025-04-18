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        Selçuk İnan: Her maç bizim için hedef maçıdır

        SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İstatistiksel olarak şeyler de yakaladık ama dediğim gibi çok önemli bir maçımız var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:15
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        Selçuk İnan: Her maç bizim için hedef maçıdır
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        SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK’nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İstatistiksel olarak şeyler de yakaladık ama dediğim gibi çok önemli bir maçımız var. Artık bundan sonraki her maç, hedef maçı" dedi.

        Süper Lig'in 32’nci haftasında sahasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenman öncesinde teknik adam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        ‘BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN GALİP GELMEK İSTİYORUZ’

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, şu ana kadar oyuncularının iyi iş çıkardığını ve maç maç konsantre olduklarını ifade ederek, Başakşehir maçından galip gelerek puan almak istediklerini belirtti. İnan, "Oyuncularımız şu ana kadar çok iyi iş çıkardılar. Son maçtan sonra da röportajımda zaten söyledim. Şu anda fazlasıyla övgüyü hak ediyorlar. O yüzden de onlarla gurur duyuyorum. Ama ne yazık ki futbolda dün yok, bitti. Her gün yeni bir hedef, yeni bir başlangıç. Oyuncularımızın bunun farkında olması beni ayrıca mutlu ediyor. Evet, önemli bir istatistiksel olarak şeyler de yakaladık. Ama dediğim gibi bitti. Çok önemli bir maçımız var. Artık bundan sonraki her maç, hedef maçı, maç maç bakıyoruz. Başakşehir de onların birincisi, tek hedefimiz var. Başakşehir maçında galip gelmek" dedi.

        ‘UMUT VARSA PEŞİNDEN GİTMEK LAZIM’

        UEFA Konferans Ligi hedefi ile ilgili soruya da cevap veren Selçuk İnan, hayal kurmanın güzel bir şey olduğunu belirterek, "Hayal kurmak bütün insanların hakkı. Şehirde insanların böyle bir şey düşünme hakkı tabii ki var. Her zaman var. Umut varsa peşinden gitmek lazım. Ama ben hiç hayatımda büyük konuşmadım. Hayalleri, hedefleri böyle koymak çok bana göre olmadı hayatımda. Dediğim gibi hep ben maç maç bakıyorum. Onların düşündüğü şey tabii ki takım için önemli. Demek ki güveniyorlar. Ama bu işler öyle kolay işler değil. Sadece hedef koymak yetmiyor. Hedefin uğrunda yaptığınız şeyler daha çok önemli. O yüzden taraftarlarımızı her maça davet ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Şehrin desteği bizim için çok önemli. Çünkü çok zor şartlar altında kuruldu bu takım. Zor dönemlerden geçtik. Şimdi daha iyi durumdayız ama dediğim gibi sadece belli bir hedef koyup hedef odaklı olmak da istemiyorum. Benim için şu anda. Benim için şu anda en önemli hedef önümüzdeki maç. Başakşehir maçını kazanmak" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Antrenmandan görüntü

        - Selçuk İnan açıklamaları

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