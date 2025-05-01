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        Gaziantep'te çikolata yüklü TIR'ın dorsesi devrildi

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, çikolata yüklü TIR'ın dorsesi devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:25
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        Gaziantep'te çikolata yüklü TIR'ın dorsesi devrildi
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, çikolata yüklü TIR'ın dorsesi devrildi.

        Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Abidin K.'nın (51) kullandığı 33 AVV 187 plakalı çikolata yüklü TIR’ın dorsesi devrildi. Kazada tonlarca çikolata yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çikolataların yola savrulduğu bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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