Depremde hasar alan Kurtuluş Camii ibadete açıldı

GAZİANTEP’te 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve restorasyon süreci tamamlanan tarihi Kurtuluş Camii, Vakıflar Haftası açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı canlı bağlantı ile yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla bu yıl restorasyonu tamamlanan 101 tarihi eserin açılışı gerçekleştirildi. Restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tokat ve Gaziantep’e canlı bağlantı ile katıldı. Tarihi Kurtuluş Camii açılış programına, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı. Çeber, açılışın ardından tarihi camide incelemelerde bulundu. Kemal Çeber, programın ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile birlikte camide namaz kıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede 40 tarihi eserin hasar aldığını ve şu ana kadar 9 caminin ibadete açıldığını 31 eserin de yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Vali Kemal Çeber, “Bugün Türkiye genelinde toplam 101 tane restorasyonu tamamlanan eser açılışı yapıldı. Çünkü bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 101’inci yıl dönümü. Gaziantep Vakıflar Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında kayıtlı toplam 87 tarihi eserimiz var. Bu eserlerin 40 tanesi maalesef değişik oranlarda 6 Şubat depremlerinde zarar gördü. Kurtuluş Camiimiz de en fazla hasar gören eserlerden birisiydi. 40 eserle ilgili depremin ardından hemen çalışmaya başladık. Şöyle bir vaadimiz olmuştu; ‘Normal binalar için ne kadar süre istiyorsak tarihi ve kültürel eserler için iki katı süre istiyoruz’ dedik. Çünkü burada aşırı hassasiyetle çalışıyoruz. Depremden hemen sonra çalışmaya başladık ve bugün itibarıyla 9 camimizi, eserimizi açmış bulunuyoruz. Kalan 31 eserimizi de yıl sonuna kadar peyderpey açacağız” diye konuştu.