Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'te

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan Trabzonspor kafilesi konaklayacağı otele ulaştı. Taraftarlar, Trabzonspor kafilesinin otele giriş yaptığı anda tezahüratlarda bulundu. Oyuncular ve teknik heyet yarın oynanacak büyük maç öncesinde dinlenmek üzere otele geçti.

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