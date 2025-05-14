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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 19'uncu kez sahibi oldu

        GALATASARAY, Gaziantep'te karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 19'uncu kez kazanmayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:38 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:38
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 19'uncu kez sahibi oldu
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        GALATASARAY, Gaziantep’te karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı 19’uncu kez kazanmayı başardı.

        63’üncü Ziraat Türkiye Kupası’nda iki finalist Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Her iki takım taraftarının büyük ilgi gösterdiği ve tribünleri doldurduğu karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 6’ncı dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ayağından aradığı golü buldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, golcü ismi Osimhen’in 46 ve 63’üncü dakikada attığı gollerle finalde rakibini 3-0 ile geçerek 19’uncu kez kupanın sahibi olmayı başardı. Maçın son bölümlerinde attığı iki gol ile takımına kupayı getiren isim olan ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kenara alınan Osimhen’e tribünlerden destek geldi. Tribünleri dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan ‘Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor’ tezahüratında bulundu. Tezahüratlar üzerine yedek kulübesinden çıkan Osimhen, taraftarlara alkışla teşekkür etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen’in ardından bu kez Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e de ‘Büyük başkan’ tezahüratları ile sevgi gösterisinde bulundu.

        Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaraylı oyuncular ve teknik kadro önceden hazırlanan sırtında kazanılan kupayı simgeleyen 19 yazılı sarı-kırmızılı tişört ile sahaya koştu. Birbirlerini sarılarak kutlayan sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra tribünlerden kendilerine destekte bulunan taraftarlara da üçlü çektirdi.

        Öte yandan maçın bitiş düdüğü ile geçen yıl Beşiktaş’a bu yıl da Galatasaray’a finalde kaybeden Trabzonsporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Kendisini yere bırakan bordo-mavili oyuncuları kaptan Uğurcan Çakır sarılarak teselli etti. Bazı Galatasaraylı oyuncular da Trabzonsporlu oyuncuları sarılarak tebrik etti. Maçın son bölümlerinde 3-0 mağlubiyet nedeniyle Trabzonspor taraftarları, oyunculara sırtını dönüp ‘Yönetim istifa’ tezahüratında bulundu.

        MAÇIN ADAMI VICTOR OSIMHEN

        Finalde Trabzonspor ağlarına gönderdiği iki golle spor yazarlarının oylamasıyla maçın adamı seçilen Victor Osimhen’e Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak plaket verdi.

        GALATASARAY KUPAYI KALDIRDI

        Maç bitimiyle düzenlenen kupa ve madalya töreninde ilk olarak Galatasaray teknik ekip ve oyuncularına madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından verildi. Madalyaların alınmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası, Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu tarafından Galatasaray kaptanı Muslera’ya verildi. Kupayı alan Muslera platformda toplanan oyuncuların önünde kaldırarak kutlama yaptı. Büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra tek tek kupayı alarak büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk’un da kupayı kaldırmasının ardından sarı-kırmızılılar kupayla sevinç yaşayıp, tribünlerdeki taraftarların da yanına giderek birlikte kutlama yaptı.

        TRABZONSPOR MADALYA SEREMONİSİNE KATILMADI

        Kupa finalinde Galatasaray’a mağlup olan Trabzonspor ekibi ikincilik madalyası için düzenlenen törene katılmadı. Galatasaray ekibine madalya ve kupanın verilmesinin ardından, bordo-mavili ekibin madalyaları stadyumda bulunan görevliler tarafından içeri götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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