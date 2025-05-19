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        Gaziantep'te köpeklerin saldırdığı karaca tedaviye alındı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, köpeklerin saldırısında vatandaşlar tarafından yaralı kurtarılan karaca, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:35
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        Gaziantep'te köpeklerin saldırdığı karaca tedaviye alındı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, köpeklerin saldırısında vatandaşlar tarafından yaralı kurtarılan karaca, tedaviye alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Hanağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesini ziyarete giden Hacı Ahmet Deveci, köpek seslerini duyunca dışarı çıktı. Köpeklerin yavru bir karacaya saldırdığını gören Deveci, yakınları ile birlikte köpekleri uzaklaştırdı. Karacayı evine getiren Hacı Ahmet Deveci'nin durumu bildirmesi üzerine adrese İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri geldi. Veterinerler tarafından karacanın vücudundaki yaralar temizlenerek ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, buradan da Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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