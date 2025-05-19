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        Gaziantep'te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerada

        GAZİANTEP'te taksi şoförü Hüseyin Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:20
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        Gaziantep'te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerada
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        GAZİANTEP’te taksi şoförü Hüseyin Y., aracına binen yolcu tarafından yaşanan tartışma sırasında defalarca bıçaklandı. Yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y. hastaneye kaldırılırken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y., ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y., ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., buradaki müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Hüseyin Y.‘nin bıçaklanma anı ise taksi içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın Hüseyin Y.’yi defalarca bıçaklaması ve aracın içerisinden aşağı ittirmesi görüldü.

        Polis, olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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