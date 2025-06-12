Gaziantep'te anız yangını; 300 dönüm alanda etkili oldu
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan ve yaklaşık 300 dönüm alanda etkili olan anız yangınında çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde çıkan ve yaklaşık 300 dönüm alanda etkili olan anız yangınında çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.
Leçe Mahallesi'ndeki bir tarlada saat 10.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 300 dönüm alanda etkili olan yangında zeytin ağaçları da zarar gördü.
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