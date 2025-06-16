Gaziantep'te anız yangını 4 saatte söndürüldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki tarlada çıkıp, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan anız yangını, çiftçilerin ve ekiplerin müdahalesi ile 4 saatte söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi kırsalındaki tarlada, saat 08.00 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Çiftçilerin de traktörleri ile destek verdiği yangına, itfaiye ekipleri de 25 araçla müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla 4 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarını İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da takip etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.