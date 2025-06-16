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        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'te, otombille çarpışan motosiklet sürücüsü Gaffar Ahmet Fırat (21) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 22:01 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:05
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        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP’te, otombille çarpışan motosiklet sürücüsü Gaffar Ahmet Fırat (21) yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gaffar Ahmet Fırat idaresindeki 27 BBP 099 plakalı motosiklet ile S.B. yönetimindeki 41 ADK 272 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Gaffar Ahmet Fırat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fırat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.B.’nin ise polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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