Gaziantep'teki maki yangını 5 saatte söndürüldü
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 5 saatlik müdahale ile söndürüldü.
GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 5 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü.
Şatırhöyük Mahallesi kırsalında saat 16.00 sıralarında çıkan anız yangını, makiliğe de sıçradı. Yangına 6 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracının yanı sıra havadan da helikopter ile müdahale edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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