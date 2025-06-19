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        Gaziantep'teki maki yangını 5 saatte söndürüldü

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 5 saatlik müdahale ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:15 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:20
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        Gaziantep'teki maki yangını 5 saatte söndürüldü
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 5 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

        Şatırhöyük Mahallesi kırsalında saat 16.00 sıralarında çıkan anız yangını, makiliğe de sıçradı. Yangına 6 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracının yanı sıra havadan da helikopter ile müdahale edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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