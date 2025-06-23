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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdullah Özdemir (80), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 00:38 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:40
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdullah Özdemir (80), yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden D.U. (47) yönetimindeki 21 ADH 950 plakalı otomobil, Kömürler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Özdemir’e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdullah Özdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü D.U.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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