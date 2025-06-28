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        Gaziantep'te orman yangını- Yeniden

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:47
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        Gaziantep'te orman yangını- Yeniden
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

        Sakçagözü ile İkizkuyu mahalleleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyüp yayıldı. Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, arazöz, tanker ve iş makinesi yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahaleye başlarken, söndürme çalışmalarına havadan yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği öğrenildi. Çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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