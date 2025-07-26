18 kilo altını gasbedip polislere ateş açtılar; 4 gözaltı (2)- Yeniden
Haberimizdegasbedilen altın miktarı kaynağından '18 kilo' olarak düzeltilmiştir.
Haberimizdegasbedilen altın miktarı kaynağından ‘18 kilo’ olarak düzeltilmiştir. Yapılan değişiklikle haberimizi yeniden servis ediyoruz
YENİDEN
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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,
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