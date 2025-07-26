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        18 kilo altını gasbedip polislere ateş açtılar; 4 gözaltı (3)

        KUYUMCUORGANİZE ETMİŞ; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİGaziantep'te kuyumcu toptancısına motosiklet ile yaklaşarak bacağından vurup, 18 kilogram altını gasbedip, düzenlenen operasyonda ise polislere silahla karşılık vererek 4 polisin yaralanmasına neden olan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:07 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:10
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        18 kilo altını gasbedip polislere ateş açtılar; 4 gözaltı (3)
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        KUYUMCUORGANİZE ETMİŞ; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gaziantep'te kuyumcu toptancısına motosiklet ile yaklaşarak bacağından vurup, 18 kilogram altını gasbedip, düzenlenen operasyonda ise polislere silahla karşılık vererek 4 polisin yaralanmasına neden olan H.İ.K. ve E.Ö. ile kuyumcu M.U. ve iş birliği yaptıkları S.K., adliyeye sevk edildi. Emniyette soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulamanın ardından, olayın altın toptancısı Ö.Y.’nin yüklü miktardaki 18 kiloluk altınla geleceğini bilen kuyumcu M.U. tarafından bizzat organize edildiği ortaya çıktı. Sorgulaması tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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