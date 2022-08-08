Gaziantep'te 30 yeni tıbbi ve baharat bitkisi yetiştirmek için denemeler başladı

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, farklı coğrafyalardan getirilen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişebileceğini tespit ettiği 30 tıbbi ve baharat bitkisi üzerinde çalışıyor.



GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezince insan ve hayvan hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılan bitki ve baharatların Güneydoğu topraklarında yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda kampüsteki 15 dönümlük araziyi hazırlayan akademisyenler, 200 civarındaki bitkinin Güneydoğu ve Gaziantep'te yetişebileceğini tespit etti. İlk aşamada goji berry, ekinezya ve mentol nanesi gibi 30 çeşit baharat ve ilaçlarda kullanılan bitkiyi yetiştiren merkez görevlileri, araştırmaların ardından bölge ekonomisine destek sağlamak amacıyla hazırlayacağı raporları kurum ve kuruluşlara sunacak.

GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, salgın süreciyle baharat ve şifa sağlayan bitkilere talep arttığını söyledi.



Gelecekte bunun önemli sektörler arasında yer alacağını vurgulayan Şekeroğlu, "Geçmişte Uzak Doğu'dan gelen baharatlar İpek ve Baharat yolu güzergahındaki Güneydoğu illeri ve özellikle Gaziantep üzerinden Avrupa ve oradan Amerika'ya gidiyordu. Bugün baktığımızda ülkemizde baharat işleme konusunda da Gaziantep'in ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle kırmızı biber, nane ve sumak üretimiyle ön plana çıkan Gaziantep yurt dışından gelen baharatların işlenerek hem Türkiye hem de yurt dışına pazarlanmasında önemli rol alıyor." dedi.

- "Bitkilerin dünya pazarında giderek önemi artıyor"

Şekeroğlu, bu anlamda özellikle Gaziantep ve bölgenin baharat ve tıbbi bitki üretiminde merkez konumda olması için akademik çalışma yaptıklarını ifade etti.

İlaç ve kozmetik sektöründe tıbbı bitkilere talebin arttığına dikkati çeken Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Tabi baharatla ilgili bitkiler aslında aromatik ve tıbbi özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Kozmetik sektöründe de önemli olan bu bitkilerin dünya pazarında giderek önemi artıyor. Bugün 100 milyar doları aşkın bir pazar payına sahip olan bu bitkilerin önümüzdeki 50 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık bir pazar payına sahip olabileceğini öngörüyoruz ve süreçler bunu destekliyor. Tabi ülkemizin ve bölgemizin bu konuda ön plana çıkması açısından da akademik çalışmalar önem taşıyor. Özellikle ilaç, kozmetik ve baharat bitkilerini, Gaziantep ve çevresinde üretip bölgenin üretim desenine yeni bitkileri katmak istiyoruz. Bu anlamda çiftçinin gelirini artırmak ve kaliteli ürün elde etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor."

Merkezde görevli ziraat mühendisi Behiye Adalı ise bitkilerin yetiştirilmesinde bölgenin toprak yapısını, iklim koşullarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

İlk aşamada yetiştirdikleri bitki çeşitlerini giderek artıracaklarını aktaran Adalı, "Bitkiyi yetiştirdikten sonra mesela o bitki neye uygun, eğer uçucu yağ alınacak bir bitkiyse o alanda değerlendiriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.