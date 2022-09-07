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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.







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