Şehit Teğmen Öztürkmen’in adı taziyesinin kabul edildiği sosyal tesiste yaşatılacak

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GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in adı, taziyesinin kabul edildiği sosyal tesiste yaşatılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan ve taziye evi olarak kullanılan sosyal tesisin ismini Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen Sosyal Tesisi olarak değiştirdi.

Şehit Babası Derde Öztürkmen, AA muhabirine, "Devletimiz sağ olsun, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, hep ilgilendiler. Allah tüm devlet yetkililerimizden razı olsun. Ayrıca şehidimin ismini taziyesini kabul ettiğimiz taziye evine vererek bizleri gururlandırdılar. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şehidin amcası Kemal Öztürkmen ise yeğeninin kendisine emanet edilen vatan topraklarını beklerken şehit olduğunu belirterek, "Allah şehadetini kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, "Şehidimizin adının böyle bir yere verilmesinden dolayı çok mutlu olduk. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise taziye evinin şehidin adıyla, hatıralarıyla yaşayacağını dile getirdi. Sarı, başta Duabey Onur Öztürkmen olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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