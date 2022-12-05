Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesi Türk yönetmenle beyaz perdeye aktarılacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Hollywood ödüllü Türk yönetmen Cevahir Çokbilir, gurbetçi ve engellilerin zorluklarını ve mücadelesini "Uğur'lu Anne" adlı uzun metrajlı filmle beyaz perdeye aktaracak.



Küçük yaşlarda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bedensel engelli kalan ve ailesinin göç ettiği Almanya'da müzikle engelleri aşan 35 yaşındaki Uğur Sofu'nun senaryosunu yazdığı film, Almanya'daki Hessen Film Enstitüsünce desteklendi.

Cevahir Çokbilir'in yönettiği film, engelini aşmak için Türk Halk Müziği ile ilgilenen, eğitim alarak beste ve klipler çeken sanatçı Uğur Sofu'nun müzikle hayata bağlanması, ailesinin göç etmesi ve yaşadıkları zorlukları konu ediniyor.

Engellilerin güçlüklere karşın hayatta başarılı olabileceğini göstermeyi amaçlayan filmin çekimleri Almanya ve Türkiye'de yapılacak.

Cevahir Çokbilir, AA muhabirine, Sofu'nun hayatından esinlendiği filmin gerçek hikayeden uyarlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Almanya'daki Malatyalı gurbetçi bir ailenin yaşadığı zorluklar ve bu ailenin engelli çocuğunun engelini müzikle aşmasını beyaz perdeye aktaracaklarını ifade eden Çokbilir, "Filmin büyük bir bölümü Almanya'da ama Gaziantep ve Malatya'da da çekilecek. Gelecek nesillerin engelleri olmadan yaşayabilmesi için filmin yapımına başladık." dedi.

Filmin Hessen Film Enstitüsünce desteklenmesinin önemini vurgulayan Çokbilir, "Bizde de TRT ve Kültür Bakanlığı bu destekleri veriyor. Senaryoyu bitirdikten sonra Türkiye'deki ve Avrupa'daki diğer kurumlarla da çalışacağız ama şu an senaryo desteği alması da önemli bir başarı ve Uğur'un buradaki rolü büyük." diye konuştu.

Çokbilir, filmin Almanya'da gurbetçilere karşı ön yargıların azalması ve kaynaşma konusunda olumlu etkilerinin olabileceğine inandıklarını dile getirdi.

- "Benim durumumdakilere bir umut olmasını istiyoruz"

Uğur Sofu ise Hessen Film Enstitüsünün kendilerine verdiği destek ve Çokbilir'in yönetmenliğinde uzun metrajlı film için kolları sıvadıklarını belirtti.

Filmde birçok temanın işlendiğini anlatan Sofu, "Aile ve müzik drama, göç ile ilgili sorunlar, Türkiye'den Almanya'ya göç edenlerin yaşamış oldukları, asimilasyon sorunları ve gurbetçi hikayeleri gibi bunlara benzer birçok noktası var." diye konuştu.

Sofu, küçük yaşlarda engelli kaldıktan sonra müzikle hayata bağlandığını ve bu durumun hikaye anlamında Almanların dikkati çektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunları filmde tekrar yaşamak, aynı günleri hatırlamak kolay değil ama bunun boynumun borcu olduğunu hissettim. O yüzden bu yola çıktığım için gerçekten de sevinçliyim. Başarının çalışıldıktan sonra hiçbir engel tanımayacağını, benim o zamanlardaki durumumda olan çocuklara bir umut olmasını istiyoruz. Bir nevi benim yaşadıklarımı aynı şekilde yaşayan çocuklara umut olmak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.