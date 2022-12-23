Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Kıbrıs Mahallesi Karkamış Caddesi üzerinde şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Şüpheliler A.A. ile M.K'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.A’nın hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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