Gaziray Tüneli'nin üstüne park yapılıyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gaziray'ın 5.5 kilometrelik tünel bölümünün 1. etabı olan 2.5 kilometrelik tünelin üstündeki bölümü yeşil alana çeviriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmaların son durumu hakkında incelemelerde bulunan ve alanı teknik ekibiyle gezen Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşil aksın mart ayının sonunda tamamlanacağını bildirdi.

Sahada çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'teyiz. Burası şehrin kalbi, nabzı. Buranın altında yıllardır mücadele ettiğimiz kara tren hattını hızlı trene dönüştürdüğümüz hat var. Hep başkalarının hikayelerini, şehir planlamasını inceledik. Çalışma arkadaşlarımla artık Türkiye yüzyılında kendi hikayemizi yazıyoruz. Sezon başladığında Mart'ın sonunda burada bütün herkesin gelip bu ortamdan istifade edeceği büyük bir merkezi hayata geçireceğiz. Gaziantep modelini Türkiye, dünya modeli yapalım diye inanıyor, düşünüyorum. Aşkla çalışıyor birlikte başaracağız diyorum."



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