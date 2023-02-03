Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun yeniden seçildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Araban Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Hasan Altun seçildi.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Sarayı Salonunda gerçekleşen 49 delegenin katıldığı genel kurulda, 46 oy alan Hasan Altun yeniden göreve getirildi.



Altun, yaptığı konuşmada geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de Arabanlı çiftçilere daha iyi hizmet ederek yarım kalan hizmetleri tamamlayacaklarını söyledi.





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