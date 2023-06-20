Nizip'te 2 semt pazarı kurban kesim yeri olarak kullanılacak

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GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini kolayca ve sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla ilçedeki iki semt pazarını kurban kesim yeri olarak vatandaşın hizmetine sunacak.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nda ibadetini yapacak olan vatandaşlara kolaylık sağlamak için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Nizip Belediyesi'nin her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da vatandaşının hizmetinde olacağını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz çalışma kapsamında Kıbrıs Mahallesi ile Mevlana Mahallesi'nde bulunan semt pazarlarımızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesim yeri olarak belirledik. Her iki bölgede çalışmaları tamamlamış durumdayız. Böylelikle kurban ibadetini yapacak olan vatandaşlarımız belirlemiş olduğumuz iki semt pazarını kullanarak kurban kesimlerini gönül rahatlığıyla yapabilirler. Buradaki amaç oluşabilecek kötü görüntülerin önüne geçmektir."

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