Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki 18 AAZ 803 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi Araban Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Gökhan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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