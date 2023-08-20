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        Gaziantep'te 30 kilogram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:53
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        Gaziantep'te 30 kilogram esrar ele geçirildi
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından Güzelvadi ve Beydilli mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda 30 kilogram toz esrar, 12 bin 325 uyuşturucu hap ve 2 bin 80 sentetik ecza ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Kemal Çeber, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Müdürlüğü personelini tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

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